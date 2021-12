PF abre inquérito sobre ameaças a integrantes da Anvisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PF abriu inquérito para apurar as denúncias de ameaças a servidores da Anvisa por conta da aprovação do uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A informação foi antecipada pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo. A investigação é conduzida pela Polícia Federal no Distrito Federal.

Neste domingo, o diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres, pediu à PF e à PGR que que apurem as novas ameaças contra contra diretores e servidores da autarquia. Ele também solicitou a proteção policial de agentes públicos e seus familiares para salvaguardar a “integridade física e psicológica diante da gravidade da situação enfrentada”.