Petroquímica é única brasileira em ranking de energia limpa da Bloomberg

A petroquímica Unipar é a única empresa brasileira a integrar um ranking dos maiores consumidores de energia limpa do mundo elaborado pela BloombergNEF.

A companhia adquiriu no ano passado 239 megawatts de energia solar e 91 megawatts de energia eólica. Neste ano ela investirá 2 bilhões de reais na construção de parques solares e eólicos no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais e na Bahia. A meta da empresa é chegar até 2025 com 80% de sua demanda por energia suprida por fontes mais limpas.

Segundo a Unipar, a energia representa 50% dos custos de produção de cloro e soda, dois dos principais produtos da empresa.

As top três no topo do ranking da Bloomberg são a Amazon, Microsoft e Meta, a dona do Facebook.