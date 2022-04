Petroleiros vendem botijão de gás a R$ 73 em seis cidades brasileiras

Em ação solidária voltada a famílias carentes, o Observatório Social da Petrobras e a Federação Nacional dos Petroleiros vão vender botijão de gás de cozinha a 73 reais nesta quinta-feira, 14, em seis cidades brasileiras. O valor é cerca de 51% menor do que o preço máximo praticado no mercado.

A iniciativa, batizada de ‘Dia Nacional do Gás a Preço sem PPI’, busca conscientizar a população sobre o Preço de Paridade de Importação, política definida pelo governo para a Petrobras calcular o valor dos combustíveis no Brasil.

O valor de 73 reais foi calculado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, baseado em uma análise da estrutura real de custos da Petrobras sem o PPI, e mantendo o lucro dos distribuidores, revendedores e da estatal.

Ao todo, serão comercializados 850 botijões nas cidades de São José dos Campos (SP), Cubatão (SP), São Sebastião (SP), Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL) e Manaus (AM).

“Por causa do PPI, os combustíveis são vendidos no Brasil como se fossem produto importado. E isso é uma contradição absurda, já que produzimos cerca de 80% de todo o combustível consumido em nosso país e importamos apenas 20%”, diz o secretário geral da FNP, Adaedson Costa.

Ação solidária

Nas cidades contempladas, as pessoas vão adquirir cupons, que darão direito à compra de uma unidade de botijão de gás. Para a retirada do botijão cheio é necessário entregar o recipiente vazio.

Pontos de venda

São José dos Campos (SP) — o cadastro para a ação terá início às 8h desta quinta-feira e os botijões começam a ser distribuídos a partir das 10h, na Rua Fauze Dimas Lumumbá Gonçalves, 578, Jardim Santa Inês I. Para comprar o gás, é preciso apresentar comprovante de endereço. Cada família poderá adquirir somente um botijão e o pagamento deverá ser feito em dinheiro ou débito. Serão vendidos 150 botijões.

Cubatão (SP) — para participar da ação é necessário fazer o cadastro nesta quarta-feira, dia 13, na sede da Associação dos Trabalhadores Desempregados, que fica na Rua Cidade de Pinhal, 68, Centro, em frente ao Bom Prato. Serão entregues 150 cupons numerados e cada um dará direito à compra de um botijão no dia seguinte. A venda do gás acontece a partir das 9h desta quinta-feira, no mesmo local do cadastro.

São Sebastião (SP) — toda a ação será na quinta-feira no bairro Topolândia, no depósito da Ultragaz, que fica na Rua José Machado Rosa, 12, esquina com Rua São Benedito. O cadastro, a entrega de cupom e compra do gás acontecerão nesse mesmo endereço, com a venda de 150 botijões.

Maceió (AL) — o cadastro, a entrega de cupons e venda de gás vão acontecer a partir das 9h desta quinta-feira, na Praça Cícero, próximo ao terminal de ônibus do Benedito Bentes. Serão comercializados 200 botijões.

Rio de Janeiro (RJ) — o cadastramento, a retirada do cupom e a compra do gás serão realizados na quinta-feira, a partir das 10h, na Comunidade Beira Rio, no Jardim América. Serão disponibilizados 100 botijões.

Manaus (AM) — o cadastro e a retirada do cupom devem ser feitos nesta quarta-feira, dia 13, a partir das 15h, no Bruno Gás, que fica na Rua Thomas Edson, 33, bairro Planalto. A venda do gás acontece na quinta-feira, a partir das 8h, neste mesmo local. A ação será direcionada, principalmente, a beneficiários de programas sociais, com a distribuição de 100 botijões.