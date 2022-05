Petroleiros tentam barrar na Justiça venda de refinaria da Petrobras

A Federação Única dos Petroleiros entrará na Justiça contra a venda da refinaria da Petrobras no Ceará e suas estruturas portuárias por 34 milhões de dólares à empresa Grepar Participações. A venda, que foi anunciada na noite de quarta, ainda precisa passar pelo aval do CADE, o órgão de defesa da concorrência.

A Lubnor, como é chamada a refinaria do Ceará, é uma das líderes na produção de asfalto do país. A FUP afirma que a unidade foi ofertada abaixo do valor de mercado e que a transferência da capacidade de refino de petróleo para entes privados ocorre em um contexto de alta dos combustíveis e da inflação. A entidade diz que tirar o refino do controle estatal pode levar a desabastecimento interno.

A unidade é terceira da Petrobras vendida a grupos privados. A primeira foi a refinaria Landulpho Alves, a Rlam, na Bahia, privatizada no final do ano passado. A segunda foi a refinaria Isaac Sabbá, a Reman, no Amazonas, cuja venda ainda não está não está 100% concluída. O negócio é também alvo de ações judiciais da FUP. Nos dois casos, a federação diz que os preços pagos pelas unidades foram mais baixos do que os ativos valiam.