Petroleiros culpam Bolsonaro por ‘aumento colossal’ na gasolina

A Federação Única dos Petroleiros, que reúne os trabalhadores do setor de óleo e gás no país, criticou nesta quinta mais um aumento de combustíveis empreendido pela Petrobras.

Segundo a FUP, a alta anunciada é um desrespeito da estatal e do governo de Jair Bolsonaro contra os brasileiros e também contra o parlamento, que começa hoje no Senado a discutir projeto de lei que tem como objetivo amortecer as variações da gasolina, do diesel e do gás natural.

A Petrobras anunciou nesta quinta um aumento de 18,8% no preço da gasolina cobrado na porta de suas refinarias em razão do aumento do preço de produtos energéticos em geral em razão da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

A alta anunciada para o diesel foi ainda maior do que a da gasolina, de 24,9%. A FUP é contra a política de preços da petroleira que leva em conta a cotação do barril de petróleo no mercado internacional e a variação do dólar sobre o real.

“Os aumentos colossais são mais uma demonstração da falta de respeito do governo Bolsonaro e da gestão da Petrobrás com o Parlamento e com o povo brasileiro. É inadmissível”, afirmou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.