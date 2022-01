Petrobras vai ao TCU para recuperar dinheiro desviado pela Odebrecht

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Petrobras acionou o TCU para cobrar a restituição de dinheiro desviado pela Odebrecht em contratos de 2005, durante o primeiro governo Lula.

O rolo está relacionados a manobras do petismo na estatal que favoreceram a empreiteira com aditivos em contratos de prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Sul da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos.