Petrobras vai a Toffoli saber se delação de Odebrecht ainda tem utilidade

Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, do STF, anulou todos os atos da Lava-Jato contra o delator Marcelo Odebrecht. O despacho do ministro, no entanto, preservou os benefícios colhidos pelo empresário em sua delação premiada.

Como não existe delator sem a óbvia existência de crime confesso, a Petrobras, principal vítima do assalto empreendido por empreiteiras aos seus cofres durante as gestões do PT, apresentou recurso a Toffoli para pedir que o ministro esclareça se o Ministério Público pode abrir novas investigações a partir dos crimes admitidos por Odebrecht.

O pedido da estatal é para que Toffoli “explicite a possibilidade de reabertura das investigações (procedimentos na ‘fase pré-processual’) pelo Ministério Público, diante da expressa preservação ‘do acordo de colaboração firmado pelo requerente’”.