Petrobras reduz preço de diesel em 4,4%

A Petrobras anunciou a redução do preço do diesel nas refinarias a partir desta quinta. O litro do combustível vai de 4 reais e 2 centavos para 3 reais e 84 centavos, uma redução de 18 centavos por litro, o que representa uma queda de 4,4%.

Esse é o terceiro reajuste do preço do diesel neste ano. O último foi em 28 de fevereiro, quando o combustível passou de 4 reais e 10 centavos para o preço atual. Antes, em 7 de fevereiro, o combustível caiu 40 centavos para as refinarias.

No fim do mandato, Jair Bolsonaro havia zerado os impostos sobre os combustíveis, permitindo a redução do preço para o consumidor final. O governo Lula recentemente manteve a desoneração para o diesel e etanol, mas retomou os tributos da gasolina. Com a medida, a estimativa é arrecadar 28,8 bilhões de reais neste ano.