Petrobras reduz em 5,5% o preço do gás de cozinha

A Petrobras anunciou há pouco nesta sexta a redução do preço do GLP, o chamado gás de cozinha, em 5,58%. Segundo a empresa, a partir deste sábado, o preço médio de venda do gás para as distribuidoras passará de 4,48 reais por quilo para 4,23 reais quilo. O botijão de 13 quilos comercializado para os revendedores, segundo a Petrobras, deve ter uma redução média de 3,27 reais, a 54,94 reais.

Não é possível mensurar o quanto dessa redução chegará ao consumidor, dado que o preço final do produto ainda sofre impacto da margem da distribuição, custos de transportes e impostos. A Petrobras informou que a redução está em linha com a sua política de estabelecer os preços com base na cotação do barril de petróleo e no dólar– ambos tiveram quedas recentes.

Pressionada pelo alto preço dos combustíveis no Brasil e pela recente troca em seu comando, a Petrobras divulgou em nota que “reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”.