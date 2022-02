Petrobras investe R$ 154 milhões em programa popular de gás de cozinha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Petrobras está liderando uma iniciativa, envolvendo dez empresas do setor de óleo e gás, reunidas no Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), para ampliar o alcance do seu programa social de acesso ao gás de cozinha a famílias carentes.

Nesta etapa, serão destinados 154 milhões de reais ao projeto, de um total de 300 milhões de reais aprovados. Quatro instituições, sem fins lucrativos, também participarão desta fase, viabilizando a distribuição dos auxílios.

Cerca de quatro milhões de pessoas devem ser beneficiadas com o programa, até o fim deste ano.