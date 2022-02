Petrobras doa moveis e eletrodomésticos a vítimas das chuvas em MG e BA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Petrobras iniciou nesta quinta a distribuição de doações para desabrigados vítimas das chuvas em Minas Gerais e na Bahia.

Serão entregues fogões, geladeiras, colchões e móveis, entre outros itens, para famílias atingidas pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas ocorridas no início do ano.

A ação conta com investimentos de 4,3 milhões de reais e está sendo realizada em iniciativa conjunta com a Fundação Banco do Brasil e operacionalizada pela instituição Cáritas.