Petrobras cancela venda de fábrica de fertilizantes no MS para grupo russo

A Petrobras informou na manhã desta quinta-feira que cancelou o processo de venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), no município de Três Lagoas (MS), para o grupo russo Acron.

O motivo, segundo a estatal, foi o plano de negócios proposto pelo potencial comprador, que impossibilitou determinadas aprovações governamentais que eram necessárias para a continuidade da transação. A companhia deve lançar um novo processo de venda já no início de junho.

Ex-prefeita de Três Lagoas, a senadora e presidenciável Simone Tebet comemorou a decisão. “Conseguimos! Vitória da verdade, do respeito à soberania nacional e da segurança alimentar. Nossa pressão funcionou e a Petrobras vai romper o contrato com a empresa russa”, escreveu a pré-candidata do MDB ao Palácio do Planalto, no Twitter.

“Vamos continuar vigilantes para garantir que o Brasil possa produzir mais fertilizantes e garantir comida mais barata no prato dos brasileiros”, acrescentou.

No mês passado, Simone divulgou um vídeo na propaganda partidária do MDB informando que, quando governou o município, entre 2005 e 2010, doou 50 hectares para a Petrobras construir a maior fábrica de fertilizantes da América Latina.

“A obra está parada desde 2015 por incompetência e corrupção. Agora o governo quer vender a fábrica para a Rússia. Conclusão: a comida pode ficar ainda mais cara”, afirmou a senadora.