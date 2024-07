Petistas travam definição de Lula sobre desembargadores no TRF-3

Petistas importantes no governo disputam, nos bastidores do Planalto, a escolha de Lula para uma das três vagas de desembargador abertas no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A coisa anda tão feia que, enquanto os petistas não chegam a um acordo, Lula travou o processo.

O caso envolve a vaga do Quinto Constitucional da OAB decorrente da aposentadoria de Newton De Lucca. Os advogados Verônica Abdalla Sterman (37 votos), Marcos Moreira de Carvalho (30 votos) e Luciani Coimbra de Carvalho (27 votos) formam a lista do TRF-3. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho defende a indicação de Moreira, que é de São Bernardo do Campo. Já gleisi Hoffmann atua pela escolha de Verônica.

Além dessa disputa, há uma lista formada por juízes federais, para promoção pelo critério de merecimento, em vaga decorrente da aposentadoria do desembargador federal Victorio Giuzio. As magistradas indicadas foram Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira (43 votos), Louise Vilela Leite Filgueiras (43 votos) e Raecler Baldresca (43 votos). Conforme previsão constitucional, a juíza federal Louise Vilela, indicada pela terceira vez seguida, deverá ser nomeada pelo presidente da República.

A última lista, para preenchimento da vaga do Quinto Constitucional, é composta por Gabriela Shizue Soares de Araújo (42 votos), Rita Maria Costa Dias Nolasco (40 votos) e Luiza Nagib (28 votos).