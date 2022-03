Petistas tentaram convencer Lula a não receber Marília Arraes

A dura nota divulgada na noite do domingo por Marília Arraes com críticas ao PT de Pernambuco levou integrantes do partido a tentarem convencer Lula a não recebê-la nesta segunda-feira. Mas sem sucesso. Apesar dos conselhos em contrário, o ex-presidente se reuniu em São Paulo com a deputada federal pernambucana, que na semana passada comunicou a Gleisi Hoffmann que está de saída do partido.

“Tive uma boa conversa política hoje em São Paulo com o presidente Lula. Conversamos sobre o quadro político nacional, analisamos a situação eleitoral em Pernambuco e as alternativas que se colocam no Estado, reafirmando o compromisso com a candidatura do presidente Lula”, declarou Marília após o encontro, em nota. O cacique petista não se manifestou publicamente sobre a reunião até o momento.

Antes de receber a neta de Miguel Arraes, Lula disse a aliados que não havia por que fechar as portas para ela porque ela ainda é filiada ao PT. E avisou que tentaria convencê-la a ficar no partido e disputar o Senado, como indicou o diretório da legenda em Pernambuco no último domingo.

Foi justamente essa iniciativa que provocou a resposta de Marília, que apontou “descuido” e “precipitação” dos correligionários. E criticou o uso do seu nome como “massa de manobra” no momento em que ela conversa com outras lideranças políticas do Estado. Como o Radar mostrou na últimas sexta-feira, Marília quer ser candidata a governadora ou senadora e está dividida entre o Solidariedade e o MDB.

“Não fui consultada e não autorizei que envolvessem o meu nome em qualquer negociação, menos ainda que tornassem público, como se fossem os senhores do meu destino, sobretudo após meses de desgaste político e público feito por meio da imprensa, escondido sob manto do off e notícias de bastidores”, declarou a deputada no domingo, também em nota.

Ocorre que a manobra do PT pernambucano teve o dedo de Lula. Gleisi, inclusive, participou da reunião que selou a indicação, apesar da ausência de Marília.