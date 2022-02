Petistas que ainda lutavam contra chapa Lula-Alckmin jogam a toalha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliados de Lula conseguiram desmontar as últimas resistências da ala mais antiga do petismo paulista que ainda tentava evitar uma aliança eleitoral entre o ex-presidente petista e o ex-governador do PSDB Geraldo Alckmin.

Alckmin deve mesmo se filiar ao PSB e compor a chapa com Lula na corrida eleitoral. Os petistas que atacavam Alckmin silenciaram e não devem mais investir contra o ex-tucano.

Definido como “muleta eleitoral” por Rui Falcão, Alckmin agora passará a ser chamado de aliado. “O partido finalmente entendeu, a ala velha inclusive, que não tem plano B. É Alckmin vice mesmo”, diz um petista da cúpula do partido.