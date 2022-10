Petistas e bolsonaristas travam guerra de narrativa às vésperas da eleição

Atualizado em 27 out 2022, 16h31 - Publicado em 27 out 2022, 16h30

A dois dias das eleições, as militâncias de Jair Bolsonaro (PL) e de Lula (PT) promoveram uma enxurrada de postagens nas redes sociais a fim de controlar a narrativa da discussão eleitoral até o próximo domingo.

Nesta quarta-feira, bolsonaristas criaram a hashtag “Radiolão do PT”, que foi o tema mais comentado do Twitter entre meio dia e 14h30, com 65.600 mensagens postadas por usuários da rede. O “Radiolão” foi como a militância de Bolsonaro apelidou as acusações de supostas irregularidades na veiculação de propagandas de campanha do presidente em rádios pelo país, principalmente no Nordeste.

A hashtag– termo precedido do sinal # e que unifica buscas por um mesmo assunto nas redes sociais– foi inicialmente criada apenas como “Radiolão”, sem vincular o PT na história. Entre às 10h e 11h desta quarta, 45.200 postagens citavam o termo no Twiiter.

Do lado petista, a militância também joga pesado, ao investir em mensagens que antagonizam com as acusações de Bolsonaro e o seu entorno. O objetivo é formar a ideia de que o questionamento não passa de desespero de quem acredita que pode perder as eleições para Lula no domingo. Nesta quarta, postagens que mencionavam “Jair em desespero” foram publicadas 35.700 vezes no Twitter, enquanto a mensagem “Voto em Lula porque”, alcançou 52.400 publicações. Esta última, inclusive, chegou a figurar como um dos temas mais publicados na rede social, entre 8h e 11h de quarta, mas acabou desbancado pelo “Radiolão do PT” na plataforma.

Outra hashtag que fez sucesso no debate político do Twitter nesta quarta faz troça com os documentos apresentados pela campanha de Bolsonaro sobre as supostas fraudes nas eleições. Os internautas lulistas apelidaram o relatório de “auditoria de Taubaté”, em referência a um caso célebre de uma falsa grávida da cidade do interior de São Paulo. Ao todo, o termo foi usado em 15.000 publicações e foi o mais citado da rede entre 6h e 7h.

Continua após a publicidade