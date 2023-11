Petistas do Ceará se mobilizam por desembargadora no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Petistas influentes no Ceará, como o governador Elmano de Freitas e a deputada federal Luziane Lis estiveram recentemente com a desembargadora Germana Moraes, do TRF-5.

Ela é um dos nomes do Judiciário que tentam conquistar a atenção de Lula nesse processo de escolha do próximo integrante do STF.

Nordestina, a desembargadora recebeu apoio internacional de juristas, como o advogado da ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, Raúl Zaffaroni, e Patrício Pazmiño, ex-presidente da Corte Interamericana.