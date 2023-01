Petistas denunciam no TCU uso de verba pública em motociatas de Bolsonaro

O atual líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), e seu sucessor a partir de fevereiro, Zeca Dirceu (PT-PR), denunciaram o uso do cartão corporativo de Jair Bolsonaro para promover motociatas. Baseados em reportagens, os deputados afirmam que cada passeio de moto do ex-presidente com seus apoiadores custou cerca de 100.000 reais aos cofres públicos.

Lopes e Dirceu pedem, portanto, em ofício encaminhado ao presidente do TCU, Bruno Dantas, que se tomem medidas administrativas para apurar o financiamento das motociatas.

“O prejuízo causado aos cofres públicos pelo senhor Jair Messias Bolsonaro em razão da realização de evento de caráter indisputavelmente pessoal, sem qualquer interesse público, porém, às custas de dinheiro público deve ser ressarcido em sua integralidade aos cofres públicos, para que possa ser destinado a ações de interesse da coletividade”, disseram os parlamentares no documento.