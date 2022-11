Petista vê apoio de Renan como fundamental para aprovar PEC no Senado

Debruçados sobre a chamada PEC da transição, senadores do PT se reuniram na noite desta segunda-feira para discutir a viabilidade do projeto que pede licença para pagar o Bolsa Família de 600 reais fora do teto de gastos. A avaliação de um dos participantes do encontro ouvidos pelo Radar nesta terça, sob condição de anonimato, é que a proposta “ainda não está bem amarrada” e que, para passar pelo Senado, depende de um “melhor entendimento” com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Renan Calheiros (MDB-AL).

Aliado de Lula, o senador alagoano já se posicionou contra a PEC antes de o projeto ser apresentado. Ele sugeriu como alternativa a edição de uma medida provisória no início do governo do petista ou até mesmo créditos extraordinários no próprio Orçamento. No entendimento de Calheiros, submeter uma proposta ao Congresso antes da posse deixa os petistas em uma situação desfavorável, principalmente por empoderar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), seu principal adversário em Alagoas.

Para o parlamentar petista ouvido pela coluna, a PEC é mesmo o melhor caminho, mas é “fundamental” a adesão de Calheiros, que já presidiu o Senado por três vezes. Sobre a discussão que paira em torno do projeto, ele bate o pé que a garantia do Bolsa Família fora do teto por quatro anos é o mínimo para o novo governo conseguir trabalhar.