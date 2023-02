Petista saúda Marcos do Val pela ‘coragem’ de denunciar plano de Bolsonaro

O senador Humberto Costa (PT-PE) pediu a palavra nesta quinta na sessão parlamentar que definiu a Mesa Diretora do Senado. A fala, porém, foi sobre a revelação de Marcos do Val (Podemos-ES) a VEJA de que teria sido convidado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) a participar de um plano que culminaria na suspensão da posse de Lula, em um golpe pela permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro no Planalto.

“Segundo o senador Marcos do Val, a quem eu quero aqui saudar pela sua coragem, ele teria sido convidado pelo Presidente da República à época, o ex-presidente Bolsonaro; teria acontecido uma reunião com a presença dele e do ex-Deputado Daniel Silveira, que foi preso no dia de ontem e que teria sido o veículo do convite a Marcos do Val para essa reunião”, disse Costa.

“Parece-me, Sr. Presidente, ser algo de extrema gravidade, que o Congresso Nacional deve acompanhar”, seguiu o senador petista se dirigindo ao recém-reeleito presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Conforme mostrou o Radar, Marcos do Val tinha acesso a documentos e fontes da Abin e participava da comissão do Senado que fiscalizava os serviços de inteligência. Ele disse à coluna ter tentado alertar Flávio Dino sobre os atentados de 8 de janeiro. O ministro da Justiça respondeu que o contato de Do Val era a respeito da revogação das leis que facilitavam o acesso a armas.