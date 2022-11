Petista recebe alerta sobre situação precária da saúde indígena

Giro VEJA - sexta, 18 de novembro

Os planos do presidente eleito após sua chegada ao Brasil e detalhes sobre o valor extrateto que passará pelo Congresso são os destaques do dia

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Brasil neste final de semana após uma prestigiada viagem ao Egito -- onde participou da COP27 e se comprometeu a zerar o desmatamento no país -- e a Portugal. A visita internacional, desfrutada pelo petista com status de líder global, foi a primeira do chefe de estado após sua vitória contra Jair Bolsonaro. Apesar da acolhida festiva, Lula chega ao Brasil com a "casa bagunçada" e tendo que resolver questões como a viabilização da PEC da Transição