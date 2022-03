Petista denuncia Tarcísio e Bolsonaro por irregularidade em propaganda

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Prestes a deixar o Ministério da Infraestrutura para concorrer ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) poderá ter que enfrentar a primeira dor de cabeça da campanha.

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, acusa o ministro e o presidente Jair Bolsonaro de cometerem possíveis irregularidades e ilegalidades em um vídeo exibido como propaganda institucional do governo federal, de forma a beneficiar Bolsonaro com fins eleitorais,

Em representação proposta na última segunda ao Ministério Público Federal, o deputado aponta que, em uma gravação oficial sobre obras federais realizadas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Tarcísio faz “escancarada” publicidade, com dinheiro público, das melhorias.

O problema, diz o parlamentar, é que a propaganda credita as obras não ao “governo federal” — o que seria permitido, com o propósito de informar a população –, mas sim ao “governo Bolsonaro”, o que configura violação ao princípio da impessoalidade e da moralidade, diz Lopes.

No vídeo — cujo slogan é ‘Nasce o novo Brasil – Pátria Amada Brasil’ –, Tarcísio diz que o “governo Bolsonaro” reformou a pista de pouso do aeroporto, bem como irá promover a concessão de outros quinze aeroportos, “fazendo a diferença para a estrutura aeroportuária e para o estado de São Paulo“.

Pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, o ministro aparece em terceiro lugar nas pesquisas, com 9% das intenções de voto no estado, segundo a última pesquisa Quaest/Genial, de 17 de março. Na liderança, estão Fernando Haddad (24%) e Márcio França (18%).

Veja o vídeo do Ministério da Infraestrutura cujo slogan é ‘Nasce o novo Brasil – Pátria Amada Brasil’: