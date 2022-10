Pesquisas que fizeram onda a favor de Lula agora embalam Bolsonaro

Atualizado em 7 out 2022, 18h47 - Publicado em 7 out 2022, 18h17

Eleições, segundo especialistas no assunto, são fortemente impactadas por ondas. A perspectiva de vitória — e de poder — favorece candidatos na consolidação de alianças políticas e formação de palanques estaduais. O discurso que encaixa em determinado momento da corrida eleitoral também se consolida — ou é modificado — graças aos dados evidenciados nas pesquisas.

No primeiro turno, muitos institutos mostraram uma onda petista que poderia decidir a eleição presidencial a favor de Lula no domingo passado. A onda, como se viu, não veio, mas beneficiou o discurso do ex-presidente semanas a fio. Agora, como mostra o novo Datafolha, a onda favorável começou a migrar para Jair Bolsonaro, tido como praticamente derrotado no primeiro turno pelo mesmo instituto, mas que mostrou uma força, no abrir das urnas, não detectada pelas sondagens.

Como mostram os primeiros levantamentos, o presidente é a força em deslocamento no momento. Cresce nas pesquisas enquanto vê seus índices de popularidade melhorarem no governo. A máquina federal, com bilhões liberados na área social em plena campanha, tem ajudado o bolsonarista. Se a tal onda vai se confirmar no fim do mês ainda é cedo para atestar, mas os institutos, tão atacados pelo bolsonarismo, já não merecem apanhar tanto.