Pesquisas: abertas as urnas, muita gente vai passar vergonha

O país vive, nestas semanas, duas realidades amplamente distintas na corrida eleitoral ao Palácio do Planalto. Alguns institutos de pesquisa apontam uma grande possibilidade de Lula vencer Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições, algo nunca conseguido pelo petismo em todas as eleições que disputou. A singularidade da obra do atual governo e do presidente nos últimos três anos e nove meses amparam essas previsões.

Outros institutos dão Lula e Jair Bolsonaro colados na corrida ao Planalto, implodindo completamente a possibilidade de vitória no primeiro turno. A força da máquina federal, com bilhões liberados pelo governo para beneficiar diferentes classes da sociedade amparam essas previsões que dão Bolsonaro mais competitivo.

No dia 2 de outubro, é logicamente impossível que essas duas realidades sejam refletidas nas urnas. Muita gente passará vergonha.