Pesquisador lança segundo livro sobre a história da MPB ‘sem preconceitos’

O jornalista e historiador Rodrigo Faour lançará no início de outubro pela Record o segundo volume do livro “História da música popular brasileira sem preconceitos”.

O primeiro volume, publicado no ano passado, abordou a história de 1500 até 1970, com explicações sobre a origem de ritmos como choro, samba, marchinha e valsa, passando pelo frevo e o carimbó até chegar no pagode, no forró e no brega.

Neste segundo volume, Faour analisa o período de 1970, época do boom criativo da contracultura, até 2022, com capítulos especiais sobre os rimos regionais de grande sucesso nacional, como o piseiro, do Pará.

O jornalista, que é autor também das biografias de Dolores Duran, Cauby Peixoto e Ângela Maria, aborda ainda no novo livro as mudanças bruscas no jeito de se fazer e consumir música na atualidade.

