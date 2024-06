Pesquisa revela quais estados produzem mais cachaça no Brasil

O Anuário da Cachaça 2004, lançado nesta semana, prova uma tese que muita gente já suspeitava: Minas Gerais domina a produção da bebida no país. O estado é endereço de 41,4% das cachaçarias do Brasil.

Em 2023, Minas teve um crescimento de 7,7% nos estabelecimentos registrados, alcançando a marca de 504 cachaçarias — no Brasil, são 1.217.

“O Brasil é a bola da vez para produtos de qualidade. Vamos trabalhar para fazer da cachaça, cada vez mais, um orgulho brasileiro”, diz o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro

Em relação ao crescimento da produção, São Paulo, com 11 novas cachaçarias, e Paraná, com dez estabelecimentos abertos em 2023, também se destacam. Estes números representaram um crescimento de 7,0% e 37,0%, respectivamente.

Por região, o Sudeste, com 819 estabelecimentos, possui o maior número de cachaçarias registradas, concentrando 67,3% do total do país.

Os dados “são animadores” para o presidente do Instituto Brasileiro da Cachaça, Carlos Lima. Ele diz que a produção de cachaça mostra a resiliência e a relevância de micro e pequenos produtores.

O Anuário da Cachaça 2024 é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ANPAQ e GS1 Brasil.