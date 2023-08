Pesquisa revela popularidade do governo Lula entre deputados

Penando para formatar uma base aliada que garanta segurança em votações sem a necessária intervenção do chefe da Câmara, Arthur Lira, o governo Lula é avaliado positivamente por apenas 35% dos deputados, mostra a nova pesquisa Quaest divulgada nesta quinta.

Os parlamentares que consideram o governo regular somam 30% e os que avaliam negativamente a gestão petista são 33%.

Os dados mostram uma fotografia do que foi a vida do governo até este oitavo mês. A fatia governista é praticamente do tamanho da oposição na Casa e o que acaba definindo vitórias e derrotas é a bancada que fica entre o apoio e a rejeição, uma ala que pode ser identificada como exigente, do ponto de vista das propostas do governo, mas que, em sua maioria, é quase sempre guiada por cargos e verbas.

Entre os deputados de esquerda, 86% avaliam o governo como ótimo ou bom. Dos parlamentares de centro, 34% consideram o governo Lula positivo e 56% regular. Na direita, 74% avaliam o governo como ruim ou péssimo.

A pesquisa ouviu 186 deputados de 21 partidos (maios amostra já feita na Câmara) em uma amostra representativa do plenário da Câmara. O percentual de deputados por partido é semelhante a do universo da Câmara. Assim como a distribuição por região.