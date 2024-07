Pesquisa revela diferenças na atuação de novatos e veteranos na Câmara

Enquanto os deputados novatos possuem maior capacidade de mobilização e são mais agressivos na produção de projetos de lei e audiências públicas, os veteranos têm papel significativo na fiscalização. Os parlamentares mais experientes, que já passaram por vários planejamentos orçamentários, se destacam nas propostas de emendas ao orçamento.

As conclusões foram apontadas no relatório da Legisla Brasil, divulgado nesta quinta-feira, que avalia os 500 dias de mandato dos 513 deputados federais. Segundo o estudo, a análise do desempenho de novatos e veteranos é importante para mostrar como diferentes perfis de parlamentares impactam no funcionamento do legislativo.

“A renovação de 52% dos membros da Câmara em 2018 e 44% dos membros da Câmara em 2022 trouxe uma dinâmica mais proativa ao Legislativo. Em contrapartida, os veteranos se destacam mais na fiscalização”, diz o estudo.

Em geral, a pesquisa mostra que deputados novatos e veteranos têm desempenhos semelhantes, mas diferem na área de atuação. Para Bruno Dias, especialista do Legisla Brasil que analisou o estudo, a entrada de novas gerações na Câmara é salutar para o processo democrático.

“O fato de que os deputados novatos estão à altura do desafio reafirma como a entrada de novos representantes é crucial e efetivo para o futuro da nossa democracia”, afirma.

O relatório é fruto da análise de 16 indicadores, divididos em quatro eixos — produção legislativa, fiscalização, mobilização e alinhamento partidário — para identificar as tendências e comportamento dos deputados federais e dos partidos na Câmara.