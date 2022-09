Pesquisa mostra que Lula e Bolsonaro ainda podem perder 23% de eleitores

Jair Bolsonaro e Lula comandam nesta campanha duas verdadeiras torcidas organizadas. Quem é bolsonarista, costuma ignorar os defeitos de seu líder em nome da defesa cega de um governo marcado por muitos erros e por velhos vícios que prometeu combater na eleição de 2018. Já quem é lulista — não se diga petista, porque muitos lulistas não votam no PT — segue o mesmo ritual, ignorando o passado carregado do ex-presidente.

A nova pesquisa FSB divulgada nesta segunda mostra, porém, que há espaço para que tanto Lula quanto Bolsonaro percam “torcedores” nessa reta final de dezenove dias até a eleição. Dos eleitores que dizem já ter escolhido Bolsonaro, 89% afirmam que não mudarão mais o voto. Já 10% admitem que podem, sim, mudar de candidato. Do lado de Lula, 86% dos eleitores já consideram definitiva a escolha no petista. São 13% os que afirmam que podem ainda mudar de voto.

E para onde iriam esses votos? O eleitor de Bolsonaro, por uma questão de lógica, rejeita Lula com todas as forças. O mesmo pode ser dito sobre o eleitor do petista em relação ao atual presidente. Sendo assim, os candidatos da terceira via, com Ciro Gomes e Simone Tebet, teriam, segundo a pesquisa, um potencial de 23% de votos para retirar da “polarização”.

Há, no país, muitos eleitores angustiados com a possibilidade de terem que optar, num segundo turno, pelo projeto petista ou pelo atual projeto bolsonarista. A pesquisa FSB mostra que há uma esperança, ainda que pequena, de que alguns dos nomes mais bem posicionados na terceira via consiga capitalizar esses eleitores da polarização que ainda podem mudar de candidato.

A pesquisa FSB mostrou que Lula tem 41% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro. Ciro Gomes subiu um ponto e foi a 9%. Já Simone Tebet cresceu um ponto e está com 7%. O problema da terceira via, no entanto, é que a parcela de eleitores hoje declaradamente apoiadora de Ciro tem 34% que admitem mudar de candidato. No caso de Simone, essa parcela é de 36%. Ciro só tem voto garantido de 63% dos eleitores que confirmam o voto nele na pesquisa. Simone tem voto definitivo de 59%.

Para conseguir chegar ao segundo turno, a dupla precisaria segurar esse grande número de eleitores e ainda acertar no discurso e nas propostas para atrair eleitores petistas e bolsonaristas cansados dessa política de confronto instalada no país.