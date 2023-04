Pesquisa mostra panorama preocupante para bares e restaurantes do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro mostrou que 38% dos estabelecimentos do setor tiveram prejuízo em fevereiro no Estado. O número é preocupante, principalmente, se comparado ao mês anterior. O resultado de janeiro foi 15 pontos percentuais inferior.

De acordo com o levantamento mais recente, outros 38% tiveram lucro — seis pontos a menos do que em janeiro — e 24% trabalharam com estabilidade em fevereiro.

Os empreendedores que tiveram prejuízo comentam a redução do número de clientes (54%) e o aumento do custo dos insumos (46%) como fatores que contribuíram para o resultado negativo. Desse grupo, 82% afirmaram ter queda nas vendas em fevereiro.