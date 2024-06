Pesquisa mostra os dez principais destinos de voos corporativos no país

Levantamento da plataforma Voll mostra que São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Vitória (ES), Goiânia (GO), Fortaleza (CE) e Salvador (BA) foram os destinos mais procurados em maio para viagens corporativas.

Os dez destinos têm em comum uma baixa de valor médio de passagem, em relação ao ano passado. Enquanto o ticket, em maio de 2023, era de 850 reais, no mesmo período deste ano foi de 789 reais.

Com a queda no valor, as viagens corporativas aumentaram 37% no quinto mês do ano. Para a pesquisa, a agência de viagens corporativas se baseou no comportamento de mais de 700.000 funcionários de empresas que contrataram a plataforma.