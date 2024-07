Pesquisa mostra impacto do Dia dos Namorados no movimento de lojas no país

Puxado pelo Dia dos Namorados, o fluxo de visitação nas lojas de shopping aumentou 10% em junho, enquanto o comércio de rua teve crescimento de 6% em relação ao mês anterior — período que já havia sido impactado pelo Dia das Mães. Os dados são dos Índices de Performance do Varejo, pesquisa organizada pelo venture capital HiPartners Capital & Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Na comparação com junho do ano passado, o movimento nos shopping centers cresceu 3%, mas as lojas de rua apresentaram queda de 2% no período. Em relação ao Dia dos Namorados de 2023, houve aumento de 12% na rua e 8% nos shoppings centers.

No recorte regional, houve queda de 3% na visitação de lojas físicas no Nordeste na comparação com maio e foi a única região brasileira com resultado negativo. A região Sul foi a que apresentou o maior aumento (13%) na movimentação das lojas em relação ao mês anterior. Deve-se considerar que maio foi o pico da tragédia climática causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.