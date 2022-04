Pesquisa mostra disputa apertada ao Senado no Pará

A Pesquisa Realtime Big Data sobre as eleições no Pará mostra que a disputa pela vaga no Senado será apertada.

Mário Couto, do PL, lidera com 18%, mas é seguido de perto por Flexa Ribeiro (PP) e Beto Faro (PT), ambos com 14%. Em quarto lugar, Manoel Pioneiro (PSDB) tem 12%.

Nulos e brancos são 22%. Os eleitores que não responderam somam 20%.

A pesquisa ouviu 1.200 paraenses entre os dias 15 e 16 de abril. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro fica em 3 pontos.

