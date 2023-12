Pesquisa mostra descontentamento com indicações de Dino e Gonet

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta semana mostra que as escolhas de Lula para o STF e a PGR não agradaram parcelas importantes da sociedade.

A indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga de Rosa Weber no Supremo, por exemplo, é reprovada por 38% dos entrevistados. Os que aprovam o nome de Dino somam 23%. Já 40% preferiram não responder.

Já a escolha de Paulo Gonet para a PGR é rejeitada por 31% dos entrevistados contra 19% que aprovam o nome do novo chefe da procuradoria. 50% dos entrevistados não opinaram.

A Quaest ouviu 2.012 brasileiros em todo o país entre os dias 14 e 18 de dezembro. Os resultados servem mais como referência para a atuação dos escolhidos do que para o próprio Lula, já que Dino e Gonet foram aprovados pelo Senado e estão encaminhados nos novos cargos. Gonet assumiu o posto recentemente e Dino tomará posse no Supremo no próximo ano.