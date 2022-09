Pesquisa mostra Castro 11 pontos à frente de Freixo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Divulgada nesta sexta, a pesquisa Atlas/Intel mostra Cláudio Castro (PL) com 41,6% das intenções de voto à governador do Rio de Janeiro. O segundo colocado, Marcelo Freixo (PSB), aparece com 30,6%.

A diferença de 11 pontos contrasta com o cenário da pesquisa divulgada pelo mesmo instituto há 20 dias. Em 27 de agosto, o candidato à reeleição estava com 29,8% das intenções de voto, enquanto Freixo aparecia com 26,8%.

O novo levantamento, com registro no TSE 02429/2022, entrevistou 1.630 eleitores, entre os dias 10 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos.