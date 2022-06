Pesquisa mostra Bolsonaro na frente de Lula na Baixada Santista

Jair Bolsonaro (PL) aparece na frente de Lula (PT) na disputa à Presidência na Baixada Santista, em São Paulo.

Sondagem da Badra Pesquisas mostra que o atual presidente tem 36,7% das intenções de voto na região contra 33,3% do ex-mandatário. Os resultados são do cenário estimulado, que é quando é apresentada uma lista de nomes para o eleitor escolher.

Na sequência, estão Ciro Gomes (PDT), com 6,5%, André Janones (Avante), com 1,3%, e Simone Tebet (MDB), com 1,1%.

Eleitores que dizem que votarão em nulo, branco ou em nenhum dos candidatos são 8,8%. Aqueles que não sabem em quem vão votar são 9,2%.

A pesquisa mostrou, ainda, que Márcio França (PSB) lidera a disputa pelo governo do estado, com 36,2% das intenções de voto. A Baixada Santista é reduto do ex-governador, que já foi prefeito de São Vicente. Na sequência, figuram Fernando Haddad (PT), com 16,5%, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 15,6% e Rodrigo Garcia (PSDB), com 4,2%.

Nesse recorte, os eleitores que dizem que votarão em nulo, branco ou em nenhum dos candidatos somam 11%. Aqueles que não sabem em quem vão votar são 13,4%.

Foram ouvidos 1.056 eleitores entre os dias 7 e 9 de junho, em sete municípios da Baixada Santista, de forma presencial. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

