Pesquisa Ipespe mostra Lula com 44% contra 26% de Bolsonaro

A segunda pesquisa Ipespe de março mostra interrupção na tendência de recuperação de Jair Bolsonaro. O presidente é a escolha de 26% dos eleitores no cenário estimulado de primeiro turno, ante 28% no levantamento anterior, feito no início de março. Já Lula, oscila de 43% para 44%. Eles são seguidos por Sergio Moro (9%), Ciro Gomes (7%) e João Doria (2%). Simone Tebet, Eduardo Leite, André Janones e Luiz Felipe D’Ávila marcam 1% cada.

Na pergunta espontânea, Lula tem 36% e Bolsonaro oscila de 26% para 25%. Moro tem 5%, mas tem registrado gradual aumento, partindo de 1% em setembro de 2021. Ciro Gomes marcou 4%, João Doria 1% enquanto André Janones, Simone Tebet e Boulos foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.

Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 21, 22 e 23 de março. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-04222/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais.