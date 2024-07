Pesquisa da Globo mostra importância que brasileiros dão ao Dia dos Pais

Giro VEJA - segunda, 15 de julho

Após ataque, Trump anuncia vice e é oficializado candidato à Casa Branca

Dois dias após sofrer uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia, o ex-presidente Donald Trump anunciou o nome do senador de Ohio, J. D. Vance, para ser seu vice na chapa para a corrida à Casa Branca. Durante convenção do partido, o republicano foi oficialmente confirmado como candidato à presidência dos Estados Unidos. Saiba mais no Giro VEJA.