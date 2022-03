Pesquisa da FSB vai dizer quem tem razão na briga sobre os combustíveis

Nos últimos meses o Brasil viu uma guerra de narrativas sobre as causas das altas da gasolina, do diesel e do gás de cozinha no país.

Jair Bolsonaro já pôs a culpa do aumento nos governadores pelo ICMS recolhido na venda de combustíveis, na pandemia que gerou inflação mundial e até na corrupção do PT na Petrobras.

Mais recentemente, o presidente passou a fustigar o chefe da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, pelo reajuste de 18% da gasolina e de 24% do óleo diesel anunciado na semana passada.

Na próxima segunda, o Instituto FSB divulgará uma pesquisa eleitoral para presidente da República contratada pelo banco BTG Pactual que responderá sobre quem os brasileiros acham que tem mais culpa na questão.

O instituto perguntará “quem é o maior culpado pelo recente aumento no preço dos combustíveis”. Os entrevistados vão poder escolher uma entre quatro opções de resposta: o governo; a política de preços da Petrobras; o aumento do preço do petróleo provocado pela guerra na Ucrânia; e os governadores, por causa dos impostos estaduais.

Serão ouvidas 2.000 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 deste mês. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais.