Pesquisa da CNI reforça coro contra taxa de juros elevada no país

Divulgada nesta quinta, a Sondagem Industrial, pesquisa da CNI que consulta mais de 1.600 empresas de pequeno, médio e grande porte de todo Brasil, registra forte descontentamento do setor com as taxas de juros elevadas no primeiro trimestre de 2023.

Nesse período, os três principais problemas citados pelos industriais foram: elevada carga tributária, demanda interna insuficiente e taxas de juros elevadas.

Essa última questão chama atenção dos economistas da CNI por apresentar maior intensidade entre as reclamações citadas. “Essa percepção por parte dos empresários afeta outras questões diretamente ligadas aos juros, agravando a percepção de demanda interna insuficiente, aumentando a dificuldade de obter crédito e influenciando os investimentos”, afirma o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.