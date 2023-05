Pesquisa aponta aumento de 11% nas compras do foodservice em março

As compras de operadores do foodservice, associados ao Instituto Foodservice Brasil, tiveram aumento de 11% em março de 2023 em relação ao mês anterior. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, houve queda de 1%, observada principalmente nos grupos de atomatados, gorduras e outros ingredientes.

“Apesar da estabilidade em comparação a 2022, quando se fala do período de pandemia, o crescimento é expressivo. No início das restrições, em março de 2020, o setor registrou crescimento de 66%. Já em relação ao mesmo mês de 2021 (ainda no momento da crise sanitária), o crescimento foi de 79%”, diz o IFB.

No que se refere às categorias, o mês de março de 2023 apresentou alta de 36% nos produtos analisados. Farinha de trigo, pão de queijo, macarrão, manteiga e sal impulsionaram a expansão, enquanto extrato de tomate, azeite, hambúrguer, tempero em pó e óleo de soja venderam menos.

Já a cesta composta pelo grupo de alimentos que corresponde a gorduras perdeu valor em março de 2023, em relação ao mesmo período em 2022, com queda de 1,8%. O destaque positivo, no entanto, é a alta na cesta composta por farináceos que chegou a 1,9%.

A respeito dos operadores, houve queda na comparação com o mesmo período do ano passado, com exceção das lanchonetes. Por outro lado, os restaurantes se destacaram no comparativo com 2021 e dobraram a performance constatada em março daquele ano.

Continua após a publicidade