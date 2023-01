Peritos coletam DNA de golpistas presos e checam com DNA da cena do crime

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, os peritos criminais da Polícia Federal iniciaram nesta quinta a coleta de material genético de presos por atos terroristas no último domingo.

As informações genéticas serão comparadas com o DNA recolhido da cena do crime, em vestígios de sangue, urina e fezes, por exemplo. O procedimento é capaz de identificar culpados com uma prova inequívoca.

A lei autoriza a coleta compulsória do DNA em condenados por crimes hediondos e violentos ou por meio de expressa autorização judicial. Os dados coletados com os presos vão para o Banco Nacional de Perfis Genéticos, exclusivamente criminal e gerido pela PF.