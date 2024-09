Perfis menos seguidos nas redes por brasileiros são os de celebridades

Um levantamento feito pela Brazil Panels, empresa de pesquisa de mercado e marketing full service, apontou que os perfis de celebridades são aqueles menos seguidos por brasileiros nas redes sociais. Os preferidos dos usuários são perfis de especialistas, com 54,7% das respostas. Em seguida, estão familiares e amigos (47,6%), marcas (37,8%), influenciadores (32,8%), e só então as celebridades (21,5%).

Além disso, a pesquisa indicou que o Instagram é a rede social mais usada entre brasileiros de 18 a 44 anos, enquanto o WhatsApp é a segunda. Esse cenário, no entanto, se inverte para a faixa etária de 45 a 54 anos, quando a predileção é pelo WhatsApp. Para os maiores de 55 anos, o WhatsApp está na liderança, com o Facebook em segundo lugar.

O CEO da Brazil Panels e da Conexão Vasques, Claudio Vasques, explicou que se deve compreender o perfil do consumidor para desenvolver estratégias eficazes em cada plataforma.

“É fundamental conhecer seu cliente ideal através da pesquisa de mercado, entendendo seus hábitos, atitudes, desejos e desafios. Dessa forma, é possível criar conteúdos direcionados e campanhas patrocinadas mais assertivas”, disse.

De acordo com a Brazil Panels, a pesquisa foi realizada entre 1º de julho e 11 de agosto de 2024, com uma amostra de 1.145 respondentes, composta por residentes do Brasil com idades entre 18 e 83 anos. A amostra teria sido nacionalmente representativa, com cotas de idade, gênero e local de residência.