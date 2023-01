Perfis da PF deixam de seguir Bolsonaro e Anderson Torres nas redes

Com a posse do delegado Andrei Rodrigues como diretor-geral da Polícia Federal, os perfis da instituição nas redes sociais já passaram por uma limpa. Deixaram, por exemplo, de seguir Jair Bolsonaro e o ex-chefe da Justiça Anderson Torres.

Por determinação do novo chefe da PF, as redes do órgão adotarão uma “política de Estado”, sem vínculos com pessoas físicas, seguindo apenas perfis de outras instituições.