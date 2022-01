Perfil da Câmara no Twitter se desculpa após curtir morte de Olavo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após vir à público que a conta da Câmara dos Deputados no Twitter havia curtido um post que debochava da morte de Olavo de Carvalho, o perfil da Casa pediu desculpas pelo “erro administrativo”.

“Ao acompanhar as notícias do falecimento do Dr Olavo de Carvalho houve equivocadamente uma interação. Detectado às 8h11, o erro foi imediatamente corrigido. Reiteramos nossos sentimentos à família e sinceras desculpas, não somente como empatia humanitária, mas especialmente respeitosa ao Dr. Olavo de Carvalho. Reafirmamos nossa missão como veículo institucional, representativo, plural e de interesse público. Continuaremos buscando melhorar nossos processos para evitar erros”, diz a publicação.

A retratação não foi o suficiente para apaziguar os ânimos de aliados do governo que não gostaram nada do tweet. Foi o caso de Eduardo Bolsonaro, que também foi às redes se manifestar.

“Soube agora que o perfil da @camaradeputados curtiu um post debochando da morte do Prof. Olavo. Neste momento estou tomando as providências administrativas para se averiguar o caso”, disse o deputado.

Considerado o ‘guru’ do bolsonarismo, o escritor Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos na noite de segunda-feira em um hospital na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele estava internado há oito dias em razão de ter contraído Covid-19 — a família não divulgou a causa da morte.