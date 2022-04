Perdão de Bolsonaro a Silveira dispara buscas por ‘indulto’ no Google

Os brasileiros ficaram surpresos com a chamada graça constitucional concedida na semana passada por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira e correram para o Google para entender o assunto. “O que é indulto” foi a segunda pergunta mais feita ao Google no Brasil nos últimos cinco dias, segundo levantamento do Google Trends.

O perdão concedido a Bolsonaro na última quinta-feira livrou Silveira de cumprir a pena de prisão de oito anos e quatro meses definida pelo STF pelas manifestações de cunho golpistas do deputado bolsonarista. As consultas com a pergunta cresceram 4.050%. no últimos cinco dias, se comparadas às realizadas nos cinco dias anteriores.

Já os termos “indulto” e “perdão” ficaram no topo dos assuntos de política que mais tiveram alta nas buscas nos últimos 7 dias. Além disso, “Bolsonaro Daniel Silveira” e “Bolsonaro indulto” ficaram entre os 30 termos sobre o tema mais pesquisados no período.