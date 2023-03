Percepção sobre a economia piora na indústria

Atrapalhada por disputas de poder no PT, pela veia centralizadora de Lula no Planalto e pela ausência de foco no Congresso sobre as verdadeiras prioridades do país, a discussão da agenda econômica já abala a confiança (inibindo investimentos) do empresariado.

É o que mostra o Índice de Confiança do Empresário Industrial da CNI. A pesquisa registrou 49,9 pontos em março e migrou para o zona de falta de confiança. O resultado é 0,7 ponto menor do que o registrado no mês anterior, quando o índice apresentou uma leve recuperação e interrompeu uma série de baixas. A queda atual é explicada pela piora da avaliação das condições atuais da economia brasileira e das empresas.

A pesquisa da CNI varia de 0 a 100, com uma linha divisória de 50 pontos. Os valores abaixo desse corte indicam desconfiança. Foram entrevistadas 1.396 empresas, sendo 559 de pequeno porte, 510 de médio porte e 327 de grande porte entre 1º e 7 de março de 2023.