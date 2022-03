Percentual de famílias endividadas bate recorde em março, diz CNC

O percentual de famílias com dívidas no Brasil atingiu 77,5% em março, o maior da série histórica apurada pela pesquisa de endividamento do consumidor da CNC. Em um mês o indicador subiu 0,9 ponto percentual– esteve em 76,6% em fevereiro passado.

No período de um ano encerrado em março, o indicador deu um salto de 10,3 pontos percentuais. Em março de 2021, a fatia das famílias com dívidas a vencer era de 67,3%.

Segundo a confederação, a tendência é de piora no cenário, dado que os juros básicos e a inflação também estão em alta. “A inflação alta, persistente e disseminada mantém elevadas as necessidades de crédito para recomposição da renda, fazendo com que as famílias encontrem nos recursos de terceiros uma saída para manter seu nível de consumo. O cartão de crédito é o tipo de dívida mais procurado pelos consumidores, seguido pelos carnês de loja”, diz o relatório da pesquisa, que será divulgada nesta quinta às 10h30.