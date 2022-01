Pequenas indústrias tiveram fim de ano de queda mais branda na produção

Segundo levantamento da CNI, as indústrias de pequeno porte ainda enfrentam dificuldades para prosperar na economia brasileira, mas aos poucos os resultados dão sinais de melhora.

A pesquisa Panorama da Pequena Indústria mostrou que no último trimestre do ano passado, o chamado Índice de Desempenho ficou em 47,7 pontos, acima da média histórica de 43,4 pontos.

O indicador medido em uma base de 100 pontos teve uma queda de 0,6 pontos percentuais em relação aos 48,8 do terceiro trimestre. O dado indica que houve desaceleração no ritmo de queda do de produtividade. Do segundo para o terceiro trimestre, por exemplo, o indicador recuou 1,8 ponto.

Apesar de o desempenho melhor no final do ano passado, a situação financeira das indústrias ainda é impactada, segundo a pesquisa, pela falta ou o alto custo da matéria prima e pela elevada carga tributária.