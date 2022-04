Pelo menos 1/3 dos diretórios do MDB defende candidatura de Simone Tebet

Em resposta ao movimento de caciques do MDB para barrar a candidatura de Simone Tebet ao Palácio do Planato e apoiar a de Lula já no primeiro turno, diretórios do partido em oito estados no Distrito Federal se manifestaram publicamente na noite desta terça a favor de lançar a senadora na disputa presidencial.

Representantes da legenda em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins e Acre foram às redes sociais para reforçar o apoio à candidatura própria, defendida também pelo presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi.

“O MDB de São Paulo se soma à maioria dos diretórios estaduais que querem a candidatura de Simone Tebet à Presidência da República”, afirmou o vice-presidente do diretório paulista do partido, o deputado estadual Léo Oliveira.

Já o presidente da legenda no Rio de Janeiro, Leonardo Picciani, disse que o partido tem o dever de prosseguir com a iniciativa, nesse momento de polarização política. “É bom para a democracia, fortalece a discussão fora dos extremos e estimula a participação da mulher na política”, justificou, acrescentando que Simone tem chances de crescer ao longo da disputa.

“Jogo é jogo e treino é treino. Muito cedo ainda para o MDB abrir mão de apresentar-se ao país como alternativa que de fato é”, concluiu.

O grupo lulista do MDB, que tem o senador Renan Calheiros como principal expoente, se reuniu com o ex-presidente em Brasília na noite desta segunda-feira, e conta com os diretórios do Nordeste e boa parte dos do Norte.